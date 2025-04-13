Панарин попросил ФНС не наказывать его за долги

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин попросил Федеральную налоговую службу не наказывать его из-за долга.

«Я «Госуслуги» поправляю каждый год после приезда. Только уезжаю в Америку — у меня все: «Для подтверждения надо явиться». Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас», — сказал хоккеист в интервью каналу «Это хоккей, брат!».

Панарин добавил, что каждый год по приезде в Россию он в первую очередь идет в МФЦ для подтверждения информации на «Госулугах».

В феврале сообщалось, что 33-летний Панарин задолжал ФНС 75 тысяч рублей.

В этом сезоне российский нападающий набрал 89 (37+52) очков в 78 играх за «Рейнджерс».