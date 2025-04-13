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13 апреля, 21:43

Панарин попросил ФНС не наказывать его за долги

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин попросил Федеральную налоговую службу не наказывать его из-за долга.

«Я «Госуслуги» поправляю каждый год после приезда. Только уезжаю в Америку — у меня все: «Для подтверждения надо явиться». Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас», — сказал хоккеист в интервью каналу «Это хоккей, брат!».

Артемий Панарин.Панарин — на втором месте в списке уникальных игроков НХЛ. Как он туда попал?

Панарин добавил, что каждый год по приезде в Россию он в первую очередь идет в МФЦ для подтверждения информации на «Госулугах».

В феврале сообщалось, что 33-летний Панарин задолжал ФНС 75 тысяч рублей.

В этом сезоне российский нападающий набрал 89 (37+52) очков в 78 играх за «Рейнджерс».

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Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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