Панарин пошутил о своей налоговой задолженности

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил о своей налоговой задолженности в России.

3 февраля Mash сообщил о долге Панарина перед ФНС России в размере около 75 тысяч рублей. Представитель хоккеиста Артем Гаврилов заявил, что спортсмен мог пропустить уведомления о задолженности из-за того, что пользуется кнопочным телефоном.

33-летний россиянин опубликовал в соцсетях фотографию с кнопочным телефоном, в котором записано пять контактов: Алиса (жена Панарина, бабушка, дедушка, мама и ФНС.

«А я думаю, кто с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил», — подписал фото Панарин.

В текущем сезоне Панарин набрал 56 (22+34) очков в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Мог пропустить уведомления, потому что пользуется кнопочным телефоном». Панарин должен налоговой 75 тысяч рублей