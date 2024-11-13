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Сегодня, 08:19

Панарин повторил достижение Гретцки в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Виннипегу» — 3:6.

В составе хозяев результативной передачей отличился Артемий Панарин. 33-летний россиянин набирает очки в восьми домашних матчах подряд.

Таким образом, Панарин стал пятым игроком в истории, начавшим как минимум 5 сезонов с 8 подряд результативными матчами. Ранее это удавалось Брайану Личу (7), Марку Мессье (6), Уэйну Гретцки (5) и Энди Батгейту (5).

В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей в НХЛ и набрал 22 (10+12) очка.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Уэйн Гретцки

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