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НХЛ

Сегодня, 06:13

Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 46-летней давности

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс» (6:4).

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний россиянин повторил клубное достижение 46-летней давности. Россиянин отдал восемь результативных передач в четырех первых матчах НХЛ.

Игроками «Рейнджерс», которым покорялось подобное достижение, были Род Гилберт в сезоне-197677 и Фил Гойетт в сезоне-1966/67.

В текущем сезоне НХЛ Панарин провел в составе команды 4 матча и набрал 10 (2+8) очков.

Источник: https://twitter.com/NYRStatsInfo/status/1582181005732913152?s=20&t=jPB2bEG0fTcc-HZ-EbgAqQ
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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