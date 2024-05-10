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Панарин повторил рекорд по победным шайбам в плей-офф в истории «Рейнджерс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил победный гол в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:2 ОТ, 3-0).

Для 32-летнего хоккеиста это четвертая победная шайба в Кубке Стэнли-2024. Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по этому показателю. Он сравнялся с Франком Буше (1928), Брайаном Личем (1994) и Марком Мессье (1994).

Также гол Панарина на 1 минуте 43 секунде овертайма с «Каролиной» стал восьмым самым быстрым голом в ОТ плей-офф в истории клуба.

Панарина в текущем плей-офф НХЛ набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах.

Винсент Трочек и&nbsp;Артемий Панарин после победы в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (2:3 ОТ) 10&nbsp;мая. Панарин и Шестеркин в шаге от финала «Востока»! Семь побед подряд «Рейнджерс» со старта плей-офф — такого не было 30 лет
Артемий Панарин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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