Панарин повторил рекорд по победным шайбам в плей-офф в истории «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил победный гол в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:2 ОТ, 3-0).

Для 32-летнего хоккеиста это четвертая победная шайба в Кубке Стэнли-2024. Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по этому показателю. Он сравнялся с Франком Буше (1928), Брайаном Личем (1994) и Марком Мессье (1994).

Также гол Панарина на 1 минуте 43 секунде овертайма с «Каролиной» стал восьмым самым быстрым голом в ОТ плей-офф в истории клуба.

Панарина в текущем плей-офф НХЛ набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах.