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Сегодня, 07:16

Панарин прервал свою рекордную результативную серию в НХЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:6).

В этой встрече россиянин нанес 2 броска в створ ворот соперника. Еще 3 броска пришлись мимо створа.

Таким образом 32-летний хоккеист завершил серию из 15 матчей подряд с очками со старта сезона лиги. Всего на счету россиянина 26 (10+16) очков в 16 играх за «Рейнджерс» в текущем сезоне. Он стал первым игроком «Рейнджеррс» с 2006 года с 2 и более очками в 5 встречах подряд.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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