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Сегодня, 09:09

Панарин превзошел достижение Ковальчука в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик и сделал результативную передачу в матче против «Детройта» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Этот матч стал 23-м для 32-летнего россиянина, в котором он набрал 4+ очка. По этому показателю Панарин вышел на третье место среди левых вингеров в их первые 10 сезонов в НХЛ. Он обошел Илью Ковальчука, который остановился на 22 таких матчах.

В активе Панарина 11 (5+6) очков в 4-х стартовых матчах сезона. Он был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Артемий Панарин
Илья Ковальчук
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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