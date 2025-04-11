Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин забил гол и отдал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (9:2).

Третьей звездой стал нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала, записавший в свой актив два гола в игре с «Анахаймом» (6:1). Первой звездой дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак который отразил 25 бросков в матче с «Далласом» (4:0).

Всего в этом сезоне на счету 33-летнего Панарина 87 (37+50) очков в 77 играх за «Рейнджерс».