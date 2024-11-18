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Сегодня, 07:55

Панарин признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей на 18-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:0) и был признан второй звездой прошедшей встречи.

В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 24 (10+14) очков за 16 матчей.

Первой звездой встречи стал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик отразивший все 24 броска соперников по своим воротам. Третьей звездой признали вратаря «Сиэтла» Филиппа Грубауэра, которому удалось отразить 21 из 23 ударов соперников.

«Рейнджерс» набрали 23 очка и занимают 6-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 19 очками расположился на 9-й строчке «Запада».

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен

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