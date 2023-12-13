Панарин продлил результативную серию в домашних матчах НХЛ до 12 игр

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

Таким образом, 32-летний россиянин продлил результативную серию в домашних матчах до 12 игр с начала сезона. Ранее он побил достижение Уэйна Гретцки (серия из 10 игр в сезоне-1996/97). Первым по данному показателю является Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд в сезоне-1983/84.

На данный момент Панарин набрал 39 (16+23) очков в 27 матчах сезона.