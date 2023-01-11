Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:50

Панарин об игре с «Миннесотой»: «Это русский стиль. Канадский стиль — просто выбрасывать шайбу»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Миннесотой» (4:3 Б).

Форвард пошутил над тем, что игра носила открытый характер и у обеих команд было много моментов.

«Это русский стиль. Пас-пас-бросок. Канадский стиль — просто выбрасывать шайбу, ведь так? Шестеркину, конечно, вряд ли понравилось то, что происходило сегодня, но мы все же победили», — приводит журналист Винс Меркольяно слова Панарина.

Панарин стал автором победного броска в серии буллитов против «Миннесоты». «Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции с 53 очками в 42 матчах.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
2
Читайте также
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Ее конкурент — Португалия
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Сент-Луис» в овертайме победил «Калгари», Бучневич и Александров забивали

Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ