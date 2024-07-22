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Сегодня, 15:13

Панарин считает, что Мичков способен заиграть в НХЛ

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что Матвей Мичков имеет все для того, чтобы успешно играть в НХЛ.

«Я считаю, что Мичков вполне может закрепиться в НХЛ. Он талантливый, способный парень, у него хорошая команда. Думаю, у него все есть для того, чтобы заиграть в НХЛ», — цитирует Панарина ТАСС.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним Мичковым. Форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

С 2020 года Мичков выступал в системе СКА в КХЛ, а в сезоне-2023/24 играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Источник: ТАСС
Артемий Панарин
Матвей Мичков
НХЛ
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