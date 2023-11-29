Панарин считается фаворитом на «Харт Трофи» после четверти сезона НХЛ

Авторы официального сайта НХЛ составили список фаворитов на «Харт Трофи».

Награда вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В голосовании поучаствовали 16 журналистов, которые выбирали свою пятерку фаворитов на «Харт Трофи».

Они назвали фаворитом российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Он набрал 46 баллов в голосовании. Вторым оцениваются шансы форварда «Бостона» Давида Пастрняка (42 балла). Третье место в голосовании занял защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз (39).

Другой россиянин Никита Кучеров, выступающий за «Тампу», занял пятое место (26 баллов).

В текущем сезоне 32-летний Панарин набрал 30 (11+19) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.