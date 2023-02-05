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Сегодня, 04:36

Панарин сделал забавное фото Кучерова на Матче звезд НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала пост в соцсетях с фотографией форварда «Тампы» Никиты Кучерова, которую сделал форвард Артемий Панарин.

«Когда Панарин получает свою очередь на Polaroid», — говорится в сообщении.

Атлантический дивизион с Кучеровым и Андреем Василевским в финале Матча звезд НХЛ обыграл Центральный дивизион со счетом 7:5. Панарин вместе со Столичным дивизионом уступил в полуфинале Атлантическому — 6:10.

Артемий Панарин
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Матч звезд
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