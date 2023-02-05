Панарин сделал забавное фото Кучерова на Матче звезд НХЛ

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Пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала пост в соцсетях с фотографией форварда «Тампы» Никиты Кучерова, которую сделал форвард Артемий Панарин.
«Когда Панарин получает свою очередь на Polaroid», — говорится в сообщении.
Атлантический дивизион с Кучеровым и Андреем Василевским в финале Матча звезд НХЛ обыграл Центральный дивизион со счетом 7:5. Панарин вместе со Столичным дивизионом уступил в полуфинале Атлантическому — 6:10.
When Bread gets his turn with the Polaroid pic.twitter.com/DEiurOy0TZ— New York Rangers (@NYRangers) February 4, 2023