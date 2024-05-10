Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в Кубке Стэнли среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел 64-й матч в плей-офф НХЛ в карьере. Россиянин сыграл в третьем матче серии первого раунде Кубка Стэнли против «Каролины» (3:2 ОТ, 3-0).

По числу матчей в плей-офф лиги среди россиян 32-летний форвард сравнялся с Павлом Буре и Вячеславом Войновым (64). Теперь Панарин занимает 41-е место. На 40-й строчке находится Семен Варламов (65), на 39-й — Валерий Каменский (66).

Больше всего матчей в Кубке Стэнли из российских игроков провел Сергей Федоров — 183.