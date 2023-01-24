Панарин сравнялся с Кучеровым по голевым передачам в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде открыть счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Форвард сделал голевой пас на защитника Адама Фокса.

Эта результативная передача стала для Панарина 418-й в лиге, он сравнялся по данному показателю с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым и делит с ним 15-е место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.

Рекорд по голевым пасам в лиге среди российских хоккеистов принадлежит нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину (730).