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НХЛ

Сегодня, 03:21

Панарин сравнялся с Кучеровым по голевым передачам в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде открыть счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Форвард сделал голевой пас на защитника Адама Фокса.

Эта результативная передача стала для Панарина 418-й в лиге, он сравнялся по данному показателю с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым и делит с ним 15-е место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.

Рекорд по голевым пасам в лиге среди российских хоккеистов принадлежит нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину (730).

Артемий Панарин
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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НХЛ: «Рейнджерс» — «Флорида» и другие матчи 24 января

Панарин обогнал Кучерова и вышел на чистое 15-е место по голевым передачам в НХЛ среди россиян