Панарин сравнялся с Кучеровым по голевым передачам в НХЛ

Сегодня, 03:21
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде открыть счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
Форвард сделал голевой пас на защитника Адама Фокса.
Эта результативная передача стала для Панарина 418-й в лиге, он сравнялся по данному показателю с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым и делит с ним 15-е место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.
Рекорд по голевым пасам в лиге среди российских хоккеистов принадлежит нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину (730).