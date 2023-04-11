Панарин сравнялся с Кучеровым по сезона, в которых набрал 90 очков

Сегодня, 16:20
Артемий Панарин оформил дубль в матче против «Баффало» (2:3 Б) и в третий раз в карьере преодолел отметку в 90 очков за регулярный чемпионат. За время выступления в «Рейнджерс» российский форвард только один раз — в укороченном сезоне-2020/21 — не добирался до 90-очкового рубежа.
Все сезоны Артемия Панарина в НХЛ
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
2015/16
|
Чикаго
|
80
|
30
|
47
|
77
|
2016/17
|
Чикаго
|
82
|
31
|
43
|
74
|
2017/18
|
Коламбус
|
81
|
27
|
55
|
82
|
2018/19
|
Коламбус
|
79
|
28
|
59
|
87
|
2019/20
|
Рейнджерс
|
69
|
32
|
63
|
95
|
2020/21
|
Рейнджерс
|
42
|
17
|
41
|
68
|
2021/22
|
Рейнджерс
|
75
|
22
|
74
|
96
|
2022/23
|
Рейнджерс
|
81
|
28
|
63
|
91
|
Итого
|
|
589
|
215
|
445
|
660
Трижды, правда за девять сезонов, 90 очков набирал лучший российский бомбардир сезона-2022/23 Никита Кучеров. Чаще эту отметку преодолевали всего три хоккеиста — Александр Овечкин (шесть раз), Павел Буре (пять) и Евгений Малкин (четыре).
Все российские игроки, набиравшие 90 очков за сезон в НХЛ
|
Игрок
|
Сезоны
|
Сезоны 90+
|
Лучший результат
|
|
|
|
|
Сезон
|
Очки
|
Александр Овечкин
|
18
|
6
|
2007/08
|
112 (65+47)
|
Павел Буре
|
12
|
5
|
1992/93
|
110 (60+50)
|
Евгений Малкин
|
17
|
4
|
2008/09
|
113 (35+78)
|
Артемий Панарин
|
8
|
3
|
2021/22
|
96 (22+74)
|
Никита Кучеров
|
9
|
3
|
2018/19
|
128 (41+87)
|
Илья Ковальчук
|
13
|
2
|
2005/06
|
98 (52+46)
|
Павел Дацюк
|
14
|
2
|
2008/09
|
97 (32+65)
|
Александр Могильный
|
16
|
2
|
1992/93
|
127 (76+51)
|
Сергей Федоров
|
18
|
2
|
1993/94
|
120 (56+64)
|
Кирилл Капризов
|
3
|
1
|
2021/22
|
91 (42+49)
|
Алексей Яшин
|
12
|
1
|
1998/99
|
94 (44+50)
|
Алексей Ковалев
|
19
|
1
|
2000/01
|
95 (44+51)
Кстати, с момента дебюта в НХЛ в начале сезона-2015/16 Панарин набрал 660 очков в 589 матчах. Результативнее на этом отрезке выступили только три хоккеиста — пара форвардов «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также Патрик Кейн, который вместе с Артемием выступал за «Чикаго» и сейчас играет за «Рейнджерс». В топ-10 также входят Кучеров (седьмое место) и Александр Овечкин (десятое).
Лучшие бомбардиры НХЛ с начала сезона-2015/16
|
Игрок
|
Страна
|
Команды
|
И
|
О (Г+П)
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
567
|
848 (303+545)
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
599
|
731 (303+428)
|
Патрик Кейн
|
США
|
Чикаго, Рейнджерс
|
603
|
680 (246+434)
|
Артемий Панарин
|
Россия
|
Чикаго, Коламбус, Рейнджерс
|
589
|
660 (215+445)
|
Нэйтан Маккиннон
|
Канада
|
Колорадо
|
560
|
654 (243+411)
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
561
|
647 (248+399)
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
508
|
644 (238+406)
|
Брэд Маршан
|
Канада
|
Бостон
|
568
|
630 (255+375)
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари, Коламбус
|
598
|
615 (204+411)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
586
|
589 (347+242)