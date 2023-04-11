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НХЛ

Сегодня, 16:20

Панарин сравнялся с Кучеровым по сезона, в которых набрал 90 очков

Кирилл Бурдаков
Статистик
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Артемий Панарин оформил дубль в матче против «Баффало» (2:3 Б) и в третий раз в карьере преодолел отметку в 90 очков за регулярный чемпионат. За время выступления в «Рейнджерс» российский форвард только один раз — в укороченном сезоне-2020/21 — не добирался до 90-очкового рубежа.

Все сезоны Артемия Панарина в НХЛ

Сезон

Команда

И

Г

П

О

2015/16

Чикаго

80

30

47

77

2016/17

Чикаго

82

31

43

74

2017/18

Коламбус

81

27

55

82

2018/19

Коламбус

79

28

59

87

2019/20

Рейнджерс

69

32

63

95

2020/21

Рейнджерс

42

17

41

68

2021/22

Рейнджерс

75

22

74

96

2022/23

Рейнджерс

81

28

63

91

Итого

589

215

445

660

Трижды, правда за девять сезонов, 90 очков набирал лучший российский бомбардир сезона-2022/23 Никита Кучеров. Чаще эту отметку преодолевали всего три хоккеиста — Александр Овечкин (шесть раз), Павел Буре (пять) и Евгений Малкин (четыре).

Все российские игроки, набиравшие 90 очков за сезон в НХЛ

Игрок

Сезоны

Сезоны 90+

Лучший результат

Сезон

Очки

Александр Овечкин

18

6

2007/08

112 (65+47)

Павел Буре

12

5

1992/93

110 (60+50)

Евгений Малкин

17

4

2008/09

113 (35+78)

Артемий Панарин

8

3

2021/22

96 (22+74)

Никита Кучеров

9

3

2018/19

128 (41+87)

Илья Ковальчук

13

2

2005/06

98 (52+46)

Павел Дацюк

14

2

2008/09

97 (32+65)

Александр Могильный

16

2

1992/93

127 (76+51)

Сергей Федоров

18

2

1993/94

120 (56+64)

Кирилл Капризов

3

1

2021/22

91 (42+49)

Алексей Яшин

12

1

1998/99

94 (44+50)

Алексей Ковалев

19

1

2000/01

95 (44+51)

Кстати, с момента дебюта в НХЛ в начале сезона-2015/16 Панарин набрал 660 очков в 589 матчах. Результативнее на этом отрезке выступили только три хоккеиста — пара форвардов «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также Патрик Кейн, который вместе с Артемием выступал за «Чикаго» и сейчас играет за «Рейнджерс». В топ-10 также входят Кучеров (седьмое место) и Александр Овечкин (десятое).

Лучшие бомбардиры НХЛ с начала сезона-2015/16

Игрок

Страна

Команды

И

О (Г+П)

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

567

848 (303+545)

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

599

731 (303+428)

Патрик Кейн

США

Чикаго, Рейнджерс

603

680 (246+434)

Артемий Панарин

Россия

Чикаго, Коламбус, Рейнджерс

589

660 (215+445)

Нэйтан Маккиннон

Канада

Колорадо

560

654 (243+411)

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

561

647 (248+399)

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

508

644 (238+406)

Брэд Маршан

Канада

Бостон

568

630 (255+375)

Джонни Годро

США

Калгари, Коламбус

598

615 (204+411)

Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

586

589 (347+242)
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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