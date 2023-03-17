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Сегодня, 06:55

Панарин сравнялся с Ларионовым по очкам в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:2).

Теперь у 31-летнего россиянина 644 очка в 576 матчах за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым (644 очка в 921 матче). Они делят 15-е место среди российских бомбардиров НХЛ.

На 14-м месте располагается форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 713 очков в 631 матче, а на 13-м — Алексей Жамнов, который набрал 719 очков в 807 матчах.

Лидером среди российских хоккеистов по набранным очкам в НХЛ является Александр Овечкин — 1474.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
Игорь Ларионов (хоккей)
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