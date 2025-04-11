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11 апреля, 09:53

Панарин сравнялся с Мессье по матчам с 3 и более очками в истории «Рейнджерс»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (9:2).

Таким образом, россиянин свою провел 61-ю игру с тремя и более очками за «Рейнджерс» и вышел на пятое место по данному показателю в истории клуба, сравнявшись с Марком Мессье. Рекорд «Рейджерс» по играм с тремя и более очками принадлежит Роду Гилберту — 89.

В этом сезоне на счету 33-летнего Панарина 77 матчей, в которых он отметился 37 голами и 50 результативными передачами.

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Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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