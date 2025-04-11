Панарин сравнялся с Мессье по матчам с 3 и более очками в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (9:2).

Таким образом, россиянин свою провел 61-ю игру с тремя и более очками за «Рейнджерс» и вышел на пятое место по данному показателю в истории клуба, сравнявшись с Марком Мессье. Рекорд «Рейджерс» по играм с тремя и более очками принадлежит Роду Гилберту — 89.

В этом сезоне на счету 33-летнего Панарина 77 матчей, в которых он отметился 37 голами и 50 результативными передачами.