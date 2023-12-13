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НХЛ

Сегодня, 06:24

Панарин стал 15-м россиянином, набравшим 700 очков в НХЛ

Руслан Минаев
Артемий Панарин.
Фото AFP
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче с «Торонто» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 700 очков в НХЛ — 232 гола и 468 передач в 617 играх.

Панарин стал 15-м российским игроком, кто достиг этой отметки. Ранее 700 очков в НХЛ набрали Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Павел Буре, Никита Кучеров, Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

В этом сезоне Панарин набрал 39 (16+23) очков в 27 матчах.

Панарин продлил результативную серию в домашних матчах НХЛ до 12 игр

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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