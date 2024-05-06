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Сегодня, 08:49

Панарин стал 16-м россиянином в истории НХЛ с 50+ очками в плей-офф

Виктория Кравченко
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал 16-м россиянином в истории НХЛ с 50+ очками в плей-офф. Ранее хоккеист забросил победную шайбу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 2-1).

У 32-летнего россиянина уже 4 (3+1) очка в 5 играх в текущем плей-офф. Всего в Кубке Стэнли в активе Панарина 50 (19+31) баллов в 62 играх.

В топ-15 лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ входят Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Сергей Федоров (176 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 167 в 147), Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 151), Сергей Зубов (117 в 164), Павел Дацюк (113 в 157), Алексей Ковалев (100 в 123), Игорь Ларионов (97 в 150), Сергей Гончар (90 в 141), Александр Могильный (86 в 124), Вячеслав Козлов (79 в 118), Евгений Кузнецов («Каролина», 71 в 93), Павел Буре (70 в 64), Владимир Тарасенко («Флорида», 67 в 102), Валерий Каменский (60 в 66).

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Определилась заключительная пара второго раунда плей-офф НХЛ