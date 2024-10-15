Панарин стал 4-м игроком в истории «Рейнджерс», набравшим несколько очков в трех матчах кряду на старте сезона

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи в матче против «Детройта» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила 15 октября.

32-летний россиянин стал четвертым игроком в истории команды, набравшим несколько очков в трех матчах подряд на старте сезона. Ранее этого добивались только Крис Крайдер (сезон-2016/17), Берни Николлс (1990/91) и Майк Макьюэн (1978/79).

До этого Панарин отдал две голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (6:0) и забросил две шайбы в игре против «Юты». С 7 очками хоккеист лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в текущем сезоне.