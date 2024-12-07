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Сегодня, 11:21

Панарин стал первой звездой дня в НХЛ, Капризов — второй

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российские хоккеисты вошли в тройку звезд игрового дня в НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой дня. 33-летний хоккеист забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в матче с «Питтсбургом» (4:2).

Второй звездой дня признали форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. Он набрал 3 (1+2) очка в игре с «Анахаймом» (5:1).

Третьей звездой стал нападающий «Нью Джерси» Йеспер Братт, отличившийся голом и результативной передачей в матче против «Сиэтлом» (3:2).

Артемий Панарин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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