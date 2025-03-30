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30 марта, 08:25

Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»

Алина Савинова
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:1).

33-летний форвард отметился дублем в этой игре, забив оба гола в первом периоде с разницей в две минуты. Панарин набрал 79 (33+46) очков в 72 матчах нынешнего сезона.

Второй звездой встречи назван голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, который отразил 21 бросок по своим воротам. Третьей звездой стал его партнер по команде защитник Адам Фокс, записавший на свой счет два гола.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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