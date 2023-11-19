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НХЛ

Сегодня, 09:29

Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с 2006 года с 2 и более очками в 5 матчах подряд

Руслан Минаев
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в матче с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин уже пять игр подряд набирает два и более очка. Форвард стал первым игроком «Рейнджерс» с сезона-2005/06, кому удавалось провести минимум 5 матчей с двумя и более очками.

Последний раз такой результат показывал нападающий Яромир Ягр, который выдал серию из 2 и более очков в шести матчах подряд.

Суперрекорд Панарина: еще ни разу в сезоне он не уходил со льда без очков!

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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