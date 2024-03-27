Панарин впервые в карьере набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:5 ОТ).

Теперь в активе Панарина 102 (43+59) очка в нынешнем сезоне. 32-летний хоккеист впервые в своей карьере достиг отметки в 100 очков.

Как сообщает сайт НХЛ, он стал седьмым игроком в истории «Рейнджерс», достигшим такого количества очков, и первым после Яромира Ягра (сезон-2005/06; 123 (54+69) очка в 82 матчах).

«Рейнджерс» первыми в этом сезоне гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 100 очков в 72 матчах и занимает первое место на «Востоке».