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НХЛ

27 марта, 06:15

Панарин впервые в карьере набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:5 ОТ).

Теперь в активе Панарина 102 (43+59) очка в нынешнем сезоне. 32-летний хоккеист впервые в своей карьере достиг отметки в 100 очков.

Как сообщает сайт НХЛ, он стал седьмым игроком в истории «Рейнджерс», достигшим такого количества очков, и первым после Яромира Ягра (сезон-2005/06; 123 (54+69) очка в 82 матчах).

«Рейнджерс» первыми в этом сезоне гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Команда набрала 100 очков в 72 матчах и занимает первое место на «Востоке».

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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