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Сегодня, 10:09

Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче с «Сан-Хосе» (6:5) Панарин отметился хет-триком и результативной передачей. Россиянин набирает очки в десятой домашней игре подряд. По этому показателю он сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки. Лидером является канадец Майк Роджерс (15).

Первой звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршан. Третьей звездой стал австрийский нападающий «Коламбуса» Марко Росси.

В текущем сезоне Панарин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.

Артемий Панарин. Панарин разрывает НХЛ: сделал хет-трик и огорчил бывшего тренера!
Источник: https://www.nhl.com/nhl-network/topic/nhln-latest-video/three-stars-of-the-night-6342325645112
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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