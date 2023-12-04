Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче с «Сан-Хосе» (6:5) Панарин отметился хет-триком и результативной передачей. Россиянин набирает очки в десятой домашней игре подряд. По этому показателю он сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки. Лидером является канадец Майк Роджерс (15).

Первой звездой стал форвард «Бостона» Брэд Маршан. Третьей звездой стал австрийский нападающий «Коламбуса» Марко Росси.

В текущем сезоне Панарин набрал 35 (15+20) очков в 23 матчах.