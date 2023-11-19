Панарин установил новый рекорд среди россиян по результативной серии в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Таким образом, 32-летний россиянин продлил результативную серию до 15 матчей, установив новый рекорд среди россиян. До этого рекорд принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/93, «Бостон»), который набирал очки 14 матчей подряд. Также он установил клубный рекорд «Рейнджерс», побив рекорд Рода Жильбера в сезоне-1972/73.

На данный момент на его счету 25 (9+16) очков в 15 матчах сезона.