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НХЛ

Сегодня, 05:55

Панарин впервые в карьере оформил покер

Сергей Разин
корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).

Для 31-летнего россиянина это первый покер в карьере. Он стал стал седьмым игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, сделавшим натуральный хет-трик, а также четвертым игроком франшизы с четырьмя шайбами в одной игре. Ранее это удавалось Мике Зибанежад (5 марта 2020 года), Марку Павеличу (23 февраля 1983 года) и Дону Мердоку (12 октября 1976 года).

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча, в которых набрал 59 (16+43) очков.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» разгромили «Каролину», Панарин оформил покер

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