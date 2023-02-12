Панарин впервые в карьере оформил покер

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).

Для 31-летнего россиянина это первый покер в карьере. Он стал стал седьмым игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, сделавшим натуральный хет-трик, а также четвертым игроком франшизы с четырьмя шайбами в одной игре. Ранее это удавалось Мике Зибанежад (5 марта 2020 года), Марку Павеличу (23 февраля 1983 года) и Дону Мердоку (12 октября 1976 года).

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча, в которых набрал 59 (16+43) очков.