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17 марта, 22:35

Панарин выпил сок журналиста во время матча против «Айлендерс»

Алина Савинова
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин во время паузы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» выпил напиток из стакана журналиста.

Хоккеист подъехал в зону между скамейками команд и, взяв стаканчик с напитком у журналиста, сделал несколько глотков из него. Американские комментаторы посмеялись над этим эпизодом.

32-летний Панарин отметился результативной передачей в матче против «Айлендерс». На данный момент «Рейнджерс» с 94 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Артемий Панарин
Хоккей
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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