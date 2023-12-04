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НХЛ

Сегодня, 05:12

Панарин вышел на четвертое место по матчам с 4 очками с момента дебюта в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:5).

Таким образом, 32-летний россиянин в 19-й раз закончил матч с 4 очками и вышел по этому показателю на четвертое место с момента дебюта в лиге в сезоне-2015/16, сравнявшись с Микко Рантаненом. Больше только у Коннора Макдэвида (34), Леона Драйзайтля (24) и Никиты Кучерова (24).

Также Панарин записал свой счет 74-й матч с тремя очками — это третий результат в лиге с момента его дебюта в НХЛ. Он уступает лишь Макдэвиду (109) и Драйзайтлю (82).

В текущем сезоне Панарин провел 23 матча, в которых набрал 35 (15+20) очков.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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