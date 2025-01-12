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Сегодня, 09:17

Панарин вышел на девятое место по результативным передачам в истории «Рейнджерс»

Алина Савинова
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:1), который прошел 12 января.

33-летний россиянин сделал 340-ю результативную передачу за «Рейнджерс» и вышел на девятое место по этому показателю в истории франшизы, сравнявшись со Стивом Викерсом.

Восьмую строчку в этом рейтинге занимает Джеймс Патрик (363). Рекорд по числу результативных пасов в истории «Рейнджерс» принадлежит Брайану Личу (741).

В нынешнем сезоне Панарин провел 40 матчей за нью-йоркцев, в которых набрал 45 (17+28) очков. Он выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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