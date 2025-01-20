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Сегодня, 09:24

Панарин вышел на девятое место в истории «Рейнджерс» по числу ассистов

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионтата НХЛ против «Монреаля» (4:5 ОТ).

Эта передача стала 341-й для россиянина в составе команды из Нью-Йорка. Таким образом, Панарин вышел на чистое девятое место в истории франшизы по этому показателю, обогнав Стива Викерса (340).

Восьмую строчку занимает канадский нападающий Джеймс Патрик с 363 передачами. Из действующих хоккеистов «Рейнджерс» ближе всех к показателю Панарина располагается форврад Мика Зибанежад (11-е место, 316 передач).

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Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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