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Сегодня, 06:55

Панарин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на первое место по набранным очкам в текущем сезоне НХЛ.

30-летний россиянин набрал 10 (2+8) очков в четырех матчах сезона. На втором месте его партнер по атаке Мика Забинежад, у которого 8 (4+4) очков. Третью строчку с 6 очками делят Трой Терри («Анахайм», 3+3), Сидни Кросби («Питтсбург», 2+4), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес», 4+2) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1+5).

Также Панарин является лучшим ассистентом лиги, опережая Копитара и Микко Рантанена на три результативные передачи.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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