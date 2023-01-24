Панарин вышел на шестое место по очкам среди крайних нападающих в первые 8 сезонов в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевых передачи в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Теперь у россиянина 447 очков в первых 8 сезонах в лиге (с учетом игр регулярного чемпионата и плей-офф), что является шестым показателем среди всех крайних форвардов.

Рекорд по числу результативных действий в первые 8 сезонов в НХЛ среди крайних нападающих принадлежит Яри Курри (541), следом идут Ги Лафлер (529), Майк Босси (524), Яромир Ягр (491) и Люк Робитайл (452).