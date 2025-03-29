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29 марта, 08:22

Панарин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по матчам с 2+ очками

Алина Савинова
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:5 ОТ).

Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний россиянин набрал два и более очка в 153-й игре за команду из Нью-Йорка, повторив шестой результат в истории клуба Уолта Ткачука.

Рекорд по этому показателю принадлежит Роду Гилберту, в активе которого 265 матчей с 2+ очками за «Рейнджерс».

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 70 игр за команду, забив 31 гол и отдав 44 результативные передачи.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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