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Сегодня, 07:31

Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Руслан Минаев
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 НХЛ.

Российский нападающий оформил хет-трик в матче с «Тампой» (5:1) в регулярном чемпионате североамериканской лиги.

Панарин набрал 50 (23+27) очков в 35 матчах сезона и обошел форварда «Бостона» Давида Пастрняка — 48 (22+26) очков в 34 играх.

Второе место в списке занимает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 56 (19+37) очков в 36 матчах. Лидирует — форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин забросил шайбу в ворота «Рейнджерс» и набрал 59 (25+34) очков в 36 матчах.

Артемий Панарин
Давид Пастрняк
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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