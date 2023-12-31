Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 НХЛ.

Российский нападающий оформил хет-трик в матче с «Тампой» (5:1) в регулярном чемпионате североамериканской лиги.

Панарин набрал 50 (23+27) очков в 35 матчах сезона и обошел форварда «Бостона» Давида Пастрняка — 48 (22+26) очков в 34 играх.

Второе место в списке занимает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 56 (19+37) очков в 36 матчах. Лидирует — форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин забросил шайбу в ворота «Рейнджерс» и набрал 59 (25+34) очков в 36 матчах.