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Сегодня, 08:44

Панарин вышел на второе место среди россиян в истории НХЛ по серии с очками со старта сезона

Алина Савинова
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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на второе место среди российский игроков в истории НХЛ по результативной серии со старта сезона лиги.

В матче против «Миннесоты» (5:4 Б) 32-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Панарин зарабатывал очки во всех 11 играх текущего сезона НХЛ. Таким образом он вышел на второе место среди россиян в истории лиги по результативной серии с начала сезона. На второй строчке также располагаются Евгений Малкин (сезон-2014/15, «Питтсбург», 11 матчей) и Никита Кучеров (сезон-2017/18, «Тампа», 11 матчей).

Российский рекорд по этому показателю принадлежит Дмитрию Квартальному, который выступал за «Бостон» (серия из 14 игр в сезоне-1992/93).

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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