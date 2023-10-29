Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:10

Панарин является рекордсменом «Рейнджерс» в XXI веке по результативной серии на старте сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Панарин набирает очки во всех восьми матчах команды в этом сезоне. Как сообщает сайт НХЛ, это является самой длительной серией для игроков «Рейнджерс» в начале сезона со времен девятиматчевой серии Рода Гилберта в 1971/72 годах.

В восемь матчей сезона НХЛ-2023/24 31-летний форвард набрал 12 (4+8) очков.

Артемий Панарин. Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче!

«Рейнджерс» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции. Команда 31 октября сыграет с «Виннипегом».

Источник: НХЛ
Артемий Панарин
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»
Рейтинг, в котором Россия выше США и Китая. Мы пересчитали медальный зачет Олимпиад
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма
В Иране обвинили Израиль в пересечении красных линий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский вратарь «Айлендерс» Варламов стал третьей звездой дня в НХЛ

Ламберт: «Айлендерс» чувствуют себя уверенно, когда Варламов в воротах»