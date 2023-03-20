Панарин занимает третье место среди игроков «Рейнджерс» по числу сезонов с 80+ очками

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» набрал 3 (1+2) очка.

Таким образом, это его 80-е очко в текущем сезоне НХЛ. Это его третий сезон в карьере, когда ему удалось набрать такое количество очков. По этому показателю Панарин занимает третье место в истории «Рейнджерс».

На втором месте Род Гилберт, который провел 4 подобных сезона. Первый — Марк Мессье с 5 сезонами.

В текущем сезоне 31-летний россиянин сыграл за «Рейнджерс» 70 матчей и набрал 80 (23+57) очков.