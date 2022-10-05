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Сегодня, 13:45

Панарин занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов НХЛ сезона-2022/23

Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Стал известен список самых высокооплачиваемых спортсменов НХЛ в сезоне-2022/23.

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин занял первое место в рейтинге. 30-летний канадец заработает 13 миллионов долларов, сообщает Sportsnet.

Россиянин Артемий Панарин из «Рейнджерс» стал вторым с зарплатой 12,5 миллиона долларов.

На третьей строчке с 12 миллионами располагаются Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс из «Эдмонтона», Эрик Карлссон из «Сан-Хосе», Сергей Бобровский и Александр Барков из «Флориды».

Полностью рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ сезона-2022/23 выглядит следующим образом:

1. Тайлер Сегин («Даллас») — 13 миллионов долларов.
2. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 12,5 миллиона долларов.
3. Коннор Макдэвид («Эдмонт») — 12 миллионов долларов.
4. Дарнелл Нурс («Эдмонт») — 12 миллионов долларов.
5. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 12 миллионов долларов.
6. Сергей Бобровский («Флориды») — 12 миллионов долларов.
7. Александр Барков («Флорида») — 12 миллионов долларов.
8. Дрю Даути («Лос-Анджелес») — 11 миллионов долларов.
9. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс») — 11 миллионов долларов.
10. Андрей Василевкий («Тампа-Бей») — 11 миллионов долларов.

Артемий Панарин
Тайлер Сегин
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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