Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:18

Панарина и Шестеркина включили в символическую сборную «Рейнджерс» за 25 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Российские хоккеисты «Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шестеркин вошли в символическую сборную команды за последние 25 лет, сообщает пресс-служба НХЛ.

33-летний Панарин попал в первую символическую команду. Вместе с ним туда включены голкипер Хенрик Лундквист, защитники Адам Фокс и Райан Макдона, а также форварды Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Россиянин выступает за команду с 2019 года.

29-летний Шестеркин вошел во вторую команду, где оказались защитники Дэн Жирарди и Марк Стаал, нападающие Матс Цуккарелло, Дерек Степан и Яромир Ягр. Голкипер также присоединился к «Рейнджерс» в 2019 году.

В текущем сезоне в активе Панарина 50 (20+30) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Шестеркин провел 34 матча, отражая в среднем 91,35 процента бросков по своим воротам.

1
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Житель Кузбасса раскрыл детали инцидента с выталкиванием из «скорой»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя