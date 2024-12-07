Панарина признали лучшим игроком матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим игроком матча с «Питтсбургом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

33-летний хоккеист забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Теперь в активе Панарина 32 (15+17) очка в 25 матчах текущего сезона.

Второй звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, также набравший 3 (1+2) очка. Третьей звездой признали еще одного нападающего хозяев Рейли Смита, на его счету победная шайба.