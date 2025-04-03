Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

33-летний россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Миннесотой» (5:4 ОТ). В активе Панарина теперь 82 (34+48) очка в 73 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Первой звездой дня признали форварда «Каролины» Джейсона Блейка, который оформил дубль в игре с «Вашингтоном» (5:1). Третьей звездой стал голкипер «Сиэтла» Джоуи Даккор. Американец отразил 25 бросков и отыграл на ноль против «Ванкувера» (5:0).