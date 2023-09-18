Панарина включили в топ-50 рейтинга лучших игроков НХЛ

NHL Network составляет рейтинг топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. На данный момент опубликованы места с 31-го до 50-го.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 32-е место в рейтинге.

31-летний форвард выступает в НХЛ с 2015 года. Он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2019 году. Ранее нападающий играл за «Чикаго» и «Коламбус».

В прошедшем сезоне Панарин набрал 92 (29+63) очка в 82 матчах регулярного сезона НХЛ. В плей-офф на его счету 2 (0+2) очка в 7 играх.