Партнер Овечкина по «Вашингтону» Дюбуа рассказал, как команда относится к предстоящему рекорду ее капитана

Нападающий «Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что партнеры Александра хотят, чтобы он превзошел рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ в нынешнем сезоне.

— Его историческая погоня за рекордом Уэйна Гретцки — предмет обсуждения всей лиги и ее болельщиков. Для меня же одна из самых интересных вещей — как «Кэпиталз» удалось найти баланс между личным достижением и командной игрой. Два года назад «Вашингтон» не попал в плей-офф, год назад пролез туда на последней минуте последнего матча, а теперь досрочно выиграл конференцию!

— Каждый одинаково сильно хочет двух вещей: взять Кубок и чтобы Ови побил рекорд. И нам так же приятно выигрывать матчи, как и видеть, с какой регулярностью он забивает, как делает хет-трики (у Овечкина в этом сезоне их пока два. — Прим. И.Р.) и отправляет в ворота соперников победные шайбы.

У нас в этом сезоне двойная гонка! Мы добиваемся командных целей и цели О (Овечкин. — Прим. И.Р.). Делать две такие вещи одновременно — это уникальный опыт, который бывает раз за карьеру. И далеко не у всех.

— Вам важно, чтобы Ови сделал это в нынешнем сезоне?

— Очень хотим! Чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для всех. Конечно, у него есть стремление установить рекорд, но не меньше, поверьте, этого хотят все в раздевалке, в клубе, в городе. Можно долго говорить о том, какое влияние Александр оказывает на всех окружающих.

Овечкин забил 892 гола за карьеру в НХЛ. Ему осталось забросить еще 3 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.

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