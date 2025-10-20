Пастрняк поднялся на шестое место в списке снайперов «Бостона»

20 октября, 07:13
Чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк забил 395-й гол за «Брюинз», что стало шестым результатом в истории команды, сообщает пресс-служба НХЛ.
Пастрняк 20 октября забил два гола в ворота «Юты» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В сезоне-2025/26 Пастрняк набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах.
Apei
у пасты хорошие шансы на 600+
20.10.2025
shurikfromkaragay
Делит 6-ое. За 4 сезона может и на первое выйти (если без травм). Уже в этом на 3-е наверняка поднимется (у Бержерона 427)
20.10.2025