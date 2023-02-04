0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:03

Пастрняк рассказал о переговорах по новому контракту с «Бостоном»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Пока я сосредоточен на хоккее. Не думаю о ситуации с контрактом. Все в руках агента, менеджмента и Дона Суинни. Честно говоря, я просто думаю о хоккее. Это почти все, чем я занимаюсь», — цитирует игрока TSN.

26-летний игрок «Бостона» может стать неограниченно свободным агентом этим летом. Зарплата чешского форварда по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов.

В текущем сезоне он набрал 72 (38+34) очка в 51 игре регулярного чемпионата НХЛ.

Давид Пастрняк
ХК Бостон Брюинз
0
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Овечкин не попал в топ-5 в истории НХЛ. Но российского суперснайпера недооценивают
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Пресс-секретарь МИД Франции Лежандр заявила о звонках Макрона Путину по просьбе Зеленского
Пожар произошел в многоквартирном доме на севере Москвы
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Российский вратарь — о получении визы в США: «Посольство не отдавало мне паспорт»