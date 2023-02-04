Пастрняк рассказал о переговорах по новому контракту с «Бостоном»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Пока я сосредоточен на хоккее. Не думаю о ситуации с контрактом. Все в руках агента, менеджмента и Дона Суинни. Честно говоря, я просто думаю о хоккее. Это почти все, чем я занимаюсь», — цитирует игрока TSN.

26-летний игрок «Бостона» может стать неограниченно свободным агентом этим летом. Зарплата чешского форварда по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов.

В текущем сезоне он набрал 72 (38+34) очка в 51 игре регулярного чемпионата НХЛ.