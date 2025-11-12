Видео
12 ноября, 07:11

Пастрняк стал шестым игроком в истории «Бостона», забросившим более 400 шайб в регулярных чемпионатах

Сергей Ярошенко

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк стал шестым игроком в истории клуба, забросившим более 400 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

29-летний чех отметился дублем в матче с «Торонто» (5:3). Таким образом, на его счету теперь 401 шайба за «Брюинз» в регулярных чемпионатах.

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Джонни Буцику с 545 шайбами, второе место занимает Фил Эспозито (459), на третьем месте — Патрис Бержерон (427). Выше Пастрняка также располагаются Брэд Маршан (422) и Рик Миддлтон (402).

Пастрняк был выбран «Бостоном» под общим 25-м номером на драфте НХЛ 2014 года. В играх плей-офф на счету форварда 39 голов.

3

  • inspire

    если весь контракт в нем отыграет

    12.11.2025

  • Maks

    Просто будет лучший снайпер в длинной истории Бостона. Тоже неплохое достижение.

    12.11.2025

  • rake

    а когда-то его прочили как преследователя Сани по голам в регулярке

    12.11.2025

    Давид Пастрняк
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Бостон Брюинз
