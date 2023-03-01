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Сегодня, 09:58

Патрик Кейн трогательно попрощался с «Чикаго»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий Патрик Кейн опубликовал прощальное письмо после того, как «Чикаго» обменял его в «Рейнджерс».

«У меня просто нет слов, чтобы описать, как я и моя семья любим «Чикаго» и всех моих одноклубников, город и самых лучших фанатов в мире, которые поддерживали меня с момента, как меня выбрали на драфте в 2007 году. Спасибо за то, что дали мне шанс и переживали за меня на протяжении всех 1297 матчей, которые я провел в составе величайшей команды. Мне удалось выиграть 3 Кубка Стэнли и пережить тысячи приятных моментов, которые останутся в моей памяти навсегда», — написал Кейн у себя в соцсетях.

Патрик Кейн был выбран «Чикаго» под 1-м номером драфта НХЛ-2007, он выступал за команду с 2007 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
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